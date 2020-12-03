鮑威爾：將研究年底到期的失業救濟措施

美國聯儲局主席鮑威爾周三(2日)繼續出席國會聽證會，繼續敦促國會追加財政支出方面的刺激，並應著重資助失業者、小企業和州與地方政府。

鮑威爾稱，很多行業可能需要一些幫助，雖然就業市場正取得進展，但他強調仍有逾千萬人因為疫情關係而失業。他又說，將研究在今年底到期的失業救濟補助項目，並相信在新冠肺炎疫苗廣泛上市之前，很多小企業在冬季處境很艱難。

另外，對於美國財長姆紐欽早前決定停用部分抗疫貸款工具，鮑威爾指美國財長擁有決定該法案撥發資金的唯一授權，聯儲局對此表示接受；至於姆紐欽在聽證會上回應稱，他的決策完全合法，沒有政治傾向。

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