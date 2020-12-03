美眾議院表決通過限制華企在美上市法案

美國眾議院周三(2日)表決通過《外國公司問責法》(Holding Foreign Companies Accountable Act)。該法案要求，外國發行人連續3年不能滿足美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)對會計師事務所檢查要求的，將禁止其證券在美國交易。該議案已於今年5月在美國參議院獲得通過，目前將提交予總統特朗普否決或簽署。

據外媒報道，該法案將規定，若美國監管機構無法審查財務審計底稿，包括阿里巴巴和百度等巨企在內的中國上市公司就可能被踢出美國交易所。

法案要求在美國證券交易所上市的公司，需提供證明並非由外國政府操控；若公司未能證明不受外國政府控制，或PCAOB無法連續3年對其進行審計，將禁止其證券在美國證券交易所交易。美國傳媒此前報道，一些公司已表示會在法案通過後，轉向美國以外的證券交易所。

據報道，法案發起人表示，此舉目的是確保在美國交易的外國公司，跟美國公司一樣，符合獨立審計要求。中方曾反對《外國公司問責法》，認為一些條文內容直接針對中國，而非基於證券監管的專業考慮，反對將證券監管政治化。

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