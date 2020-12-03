【專家點評】鄧建初：應用相反理論炒股　贏唔贏到錢？

過大海賭錢，各師各法，包括看攤路、跟旺門和專找弱者對賭等，前兩者順勢而行，後者就是所謂相反理論。然而，就算找到合適的弱勢對象來對着幹，也不要讓他察覺到，否則惹怒了對方，麻煩可能會來了。

炒股如無心水時，也可運用此方法。可惜黑仔買入的股票，價位如何，旁人事先知道的甚少，往往只有馬後炮的談及，所以並不可行。初哥多年前做過統計，看評論股票的專家貼大市及股票走勢，發覺大部分類似澳門賭錢客心態，見升睇升，見跌睇跌，事後就自圓其說睇中了。當然，有些是真材實料的，要是長期跟進，應有得着。

相反理論與陰謀論甚為相似，初哥認為後者多用在政治上，前者在股票市場較常見。然而，隨意濫用，問對方意見後只管走相反方向，則吃虧在自己。記得N年前，有位同事時常上媒體財經節目，有日他突然問我港股後向走勢，我告知應會上升，他馬上說：「多謝初哥，咁我就睇跌啦！」我不禁愕然，這個回應，恐怕是從沒有看過我過往測市成績吧？那次港股真是升了很多，直至他離開公司前，見到我都只談風花雪月，不再問我大市怎睇了。而我因對自己有信心，已經多年很少問其他人的意見。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020