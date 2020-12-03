【專家點評】鄧建初：應用相反理論炒股 贏唔贏到錢？
2020年12月03日 07:00
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(Getty Images圖片)
過大海賭錢，各師各法，包括看攤路、跟旺門和專找弱者對賭等，前兩者順勢而行，後者就是所謂相反理論。然而，就算找到合適的弱勢對象來對着幹，也不要讓他察覺到，否則惹怒了對方，麻煩可能會來了。
炒股如無心水時，也可運用此方法。可惜黑仔買入的股票，價位如何，旁人事先知道的甚少，往往只有馬後炮的談及，所以並不可行。初哥多年前做過統計，看評論股票的專家貼大市及股票走勢，發覺大部分類似澳門賭錢客心態，見升睇升，見跌睇跌，事後就自圓其說睇中了。當然，有些是真材實料的，要是長期跟進，應有得着。
相反理論與陰謀論甚為相似，初哥認為後者多用在政治上，前者在股票市場較常見。然而，隨意濫用，問對方意見後只管走相反方向，則吃虧在自己。記得N年前，有位同事時常上媒體財經節目，有日他突然問我港股後向走勢，我告知應會上升，他馬上說：「多謝初哥，咁我就睇跌啦！」我不禁愕然，這個回應，恐怕是從沒有看過我過往測市成績吧？那次港股真是升了很多，直至他離開公司前，見到我都只談風花雪月，不再問我大市怎睇了。而我因對自己有信心，已經多年很少問其他人的意見。
近期又發現有一位好朋友，專做「包拗頸先生」。我在群組內傳遞訊息，他總是發表相反意見來回敬我。這種以反對別人觀點，來作為自己意見的思維，只能令自己不斷圍繞著別人來轉圈子，失去自我，更談不上任何進步。我想起數年前與他有關的炒股往事。他曾轉介一位印度朋友給我，初期成績尚算理想，並建議其抽了一隻新股賓士國際(01705)，可惜不聽從我的勸告，升了數倍也不捨得沽售，結果掉頭急挫，最終破發倒跌5成。後來建議買入比亞迪汽車(01211)，但他心儀對象是濠賭股，後期市況逆轉，筆者眼見他的組合仍有錢賺，建議清倉重新組合，可惜在不捨得情況下，整個森林燒着了，損失慘重。
那位好朋友見初哥眼光好，聯同親戚朋友共三人出資找我提建議，並為他們申請加大了孖展額。頭炮打得響，中段曾提供小米集團(01810)，賺取了可觀的利潤。經過一輪炒作後，要求我減佣金。短期內贏了逾4成回報，其後太心雄，認為我提供的股票過於穩健，不感興趣，轉炒我認為高風險的股票，卻輸了不少利潤。於是又叫我再提供建議，當時提議中國鐵塔(00788)，買入位1.25元，可惜他們心急之下，在手機落盤搶高了兩價位。好景不常，鐵塔升至1.29元就急回，他們按捺不住於1.13元止蝕，錯過了其後的大升浪。輸錢一刻，埋怨我給了一隻這麼差的股票，整個組合由贏錢，變成輸數百元，跟着更提款不再玩了。至今和他在群組中對話，初哥發覺到原來他有相反傾向和包拗頸的性格，此刻才明白那時炒股票有如此思維。然而大家都是好朋友，只是我不再講股票罷了。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)
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