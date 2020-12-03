信義玻璃折讓17.4%要約收購中國玻璃 股價走勢各異
2020年12月03日 07:03
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信義玻璃(00868)及中國玻璃(03300)公布，信義玻璃作為要約人，提出以每股0.9港元收購其未持有的全部中國玻璃股份、其未持有的全部尚未行使可換股債券，及註銷全部尚未行使購股權，較中國玻璃上日收市價1.09元折讓17.4%，要約之總值介乎16.291億至16.698億元。
要約人有意根據要約收購中國玻璃之大多數權益，並擬於要約截止後維持中國玻璃股份於聯交所上市。
信義玻璃股價先升後回，最新跌2%，報17.42元；中國玻璃則一度漲10%，曾高見1.2元。
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