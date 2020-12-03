【專家點評】彭偉新：港股守穩26100點　繼續有運行？

港股整體走勢仍然維持在高位徘徊並進行整固，尤其是當恒指向上升破了250天線後，整體上升動力明顯轉強，雖然未能企穩在27,000點後作出回吐，但暫時未有失守整個自今年1月回調至3月的跌浪的61.8%反彈目標26,100點，只要恒指未有失守該水平，恒指仍然維持繼續反彈的局面，並繼續向今年年初高位29,174點進發。

尤其是在一般的情況下，當指數能成功收復前跌浪總跌幅的61.8%水平的話，便會有重返跌浪起步位的機會，所以，港股今次由低位反彈並成功收復前浪的61.8%，在技術上已算破壞之前的下跌走勢。不過，短期港股的保歷加通道仍然有1,200點，所以，恒指很可能會先在高位進行整固，待保歷加通道的垂直高度收窄至700點以下時，港股便有機會出現新一輪的走勢。暫時預期恒指會在26,100點之上繼續反覆，只要恒指未有失守26,100點，整體的反覆上升局面仍然未有逆轉。

雖然市場一度傳出中央會對K12教育的管制進一步加大，令到睿見教育的股價曾於9月初時由4.15元水平急跌至10月底時見2.49元，不過，踏入11月後，股價持續反彈，已差不多完全收復所有的跌幅，亦一度收復自今年7月高位4.80元水平開始形成的跌浪總跌幅的61.8%。股價近日在3.6元至3.9元之間徘徊，相信只屬於連續上升後的整固。投資者可以等股價回調至100天線水平約3.5元買入，上望之前阻力位4.8元，至於股價若向下跌穿按黃金比率由低位收復前跌浪總跌幅61.8%的目標價3.38元，則要先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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