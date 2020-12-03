【專家點評】富蘭克林鄧普頓：醫療業可塑度高前景佳

目前，雖然有政治因素影響，但疫情才是真正主導着市場和經濟的因素，只有當藥物或治療方法普及才能真正控制疫情，並真正地理解美國或甚至全球真正的經濟需求。聯儲局表示將在更長的時間內保持更低的利率，因此我們對美國經濟增長的可持續性也更加樂觀。在低利率、相對低通脹的環境裏，美國股市、增長型股票將繼續表現良好，並為投資者創造了許多的機會。

在全球人口老化及中產階級人口增加的背景下，醫療的長期前景依然強勁。大家對醫療服務、藥物和治療的需求增加。長期而言，我們認為美國乃至全球的製藥、生物科技、醫療器械及醫療服務行業都將會迅速崛起，以滿足這樣的需求。醫療創新將真正地改變我們生活的方式，改變我們獲得藥物的方式，並加入遠程醫療服務。

同時，醫療行業亦會多依賴數據運用，將服務變得更加精準及個人化。從投資者的角度，我們在未來十年將會看到醫療板塊這個傳統業務有着更多改革性的計劃，以數碼化及消費者為核心的業務轉型，從而去滿足全球巨大的需求。因此，醫療板塊長期的增長趨勢仍然非常強勁。總體而言，我們對醫療板塊長期的成長前景仍保持樂觀。

另外，儘管美國的金融銀行業表現相當強勁，但我們認為，市場仍未恢復到過去的增長和盈利水平或是金融危機之前的水平。因此，作為增長型投資者，我們認為金融科技創造了很多投資機會。相對於傳統的銀行業，我們比較看好金融科技板塊。我們看到金融板塊的機會在於數碼化轉型及科技的推動，從數據供應商到電子銀行，為大眾提供更個人及電子化的銀行體驗。

富蘭克林股票團隊基金經理 Grant Bowers

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