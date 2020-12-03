【市前重點睇】道指升59點　金價徘徊1830美元水平

●美匯指數弱見91.11；港匯反覆處7.7520；離岸人民幣(CNH)見6.5442；美元兌日圓報104.4；歐元企1.2114；英鎊見1.3367。金價曾回落至1,830美元水平。布油報48.2美元；紐油跌穿45美元。道指期貨偏軟。

●美國眾議院周三(2日)表決通過《外國公司問責法》，該法案要求，外國發行人連續3年不能滿足美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)對會計師事務所檢查要求的，禁止其證券在美國交易。

●港股ADR指數收報26,656點，升113點。

●即月恒生指數夜期收報26,597點，升62點，高水64點，成交13,521張。

●美國10年期國債孳息率升1點子，報0.936厘。

●美國聯儲局主席鮑威爾周三繼續出席國會聽證會，將研究在今年底到期的失業救濟補助項目，並相信在新冠肺炎疫苗廣泛上市之前，很多小企業在冬季處境很艱難。

●數據機構ADP公布，美國11月份私人職位增長，由10月的40.4萬個，降至只有30.7萬個，遠遜預期升至44萬個。

●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告指，美國整體經濟活動溫和擴張，但部分受新冠肺炎疫情影響較大的地區有放緩迹象。

●紐約2月期金收報1,830.2美元，升11.3美元或0.6%。

●紐約1月期油收報每桶45.28美元，升73美仙或1.64%；布蘭特2月期油收報每桶48.25美元，升83美仙或1.75%。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭稱，認為目前不需要立即改變聯儲局購買國債的結構。

●外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)正在歐洲多國面臨訴訟，因舊款iPhone電池電量的誤導性提示而被索賠約1.8億歐元。

●英國富時100指數收報6,463點，升78點或1.23%；法國CAC指數收報5,583點，升1點或0.02%；德國DAX指數收報13,313點，跌69點或0.52%。

●各界促撤辣：代理調查指近7成市民冀政府助換樓及入市。

●SMART MONEY：

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020