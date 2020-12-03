【股民熱話】內地承認金融系統存重大隱患　三大警示…

中國人民銀行書記、銀保監會主席郭樹清近日撰文指出，內地房地產相關貸款佔銀行業貸款的39%，還有大量債券、股本、信託等資金進入房地產行業，直言房地產已成內地金融風險方面最大的「灰犀牛」。

所謂「灰犀牛」，是指過於常見，以至於習以為常，卻影響巨大的潛在危機。相比難以預測的「黑天鵝」，「灰犀牛」一旦狂奔，足以引發系統性金融風險，一發不可收拾。

事實上，過去十多年內地地價不斷飆升，地方政府財政依賴地產收入、銀行亦樂意借錢給地產商，一則貸款晒士夠大，二則不怕爛帳。久而久之，房地產泡沫不斷發酵，部分大型房產企業負債之高已去到大到不能倒的地步，房地產就如「綁架」了金融體系，一榮俱榮，一損俱損。

如今內地財金大員公開證實呢個判斷，有三大重要警示。第一，證明問題已去到必須要正視解決的地步，否則崩盤收場將引來金融災難！

第二，預告金融業將收緊對房產相關放貸，必須控制房產相關貸款比例在政策指導的可控水平，這對銀行而言誠屬挑戰，意味未來必須加大力度拓展非利息收入，如理財、消費信貸等增值服務，以彌補收入缺口，令貸款組合更多元化，更健康。

第三，乃未來內地將會繼續揸緊對房地產的調控，設法治理好房地產泡沫。其中一個需要注意的，乃未來兩年，內地好大機會推出房產增值稅，這必然會對整個房地產業起重大影響。雖然長期而言這是內地市場規範化發展的一步，但短期震盪，料將引發房地產業淘汰賽。

故投資者選股，宜重視內房股的股東背景和財務狀況，中小型地方性發展商、現金流不理想兼高負債，尤其避之則吉。同具房產概念，也許物管股表現可跑贏內房股，奈何物管股的估值普遍已不便宜。同屬重磅中資股板塊，與其選內房概念，倒不如轉喺內險板塊尋寶較可取。

東網產經專欄作者 帥哥

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