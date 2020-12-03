【專家點評】古勝：撈美團唔好心急？
2020年12月03日 08:15
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周三(2日)港股微跌35點，收報26,532點，成交額1,817億元，近日指數上升跌不多，而早前愈升愈有的科技股及汽車股卻陷入調整，而利用滙豐控股(00005)等舊經濟股托起大市指數唔跌。上述情況係咪托市派貨？就要視乎各位看官對後市睇法，而睇開呢個專欄，都知老古對後市早有戒心。
講起科技股大跌，除咗尋日配股發債的小米，仲有派業績冇耐的美團點評(03690)，大行撐其業績不俗，大行里昂話，美團首三季收入按年升28.8%，高於該行預期4%。目標價由346元升至350元，維持「買入」評級。
美團業績好唔好就見仁見智，不過績後股價見光死卻是事實。睇其走勢，美團早兩日跌穿5月以來的升軌支持位290元水平，昨一度大跌至267元，其後股價靠穩收報277.8元，仍大跌近4%，現已跌穿50天線279元水平。短線未能重返50天線之上，或向100天線進發，亦即3月中以來的支持位252元水平，建議想撈底的朋友再觀望吓先。
東網產經專欄作者 古勝
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