【專家點評】古勝：撈美團唔好心急？

美團業績好唔好就見仁見智，不過績後股價見光死卻是事實。睇其走勢，美團早兩日跌穿5月以來的升軌支持位290元水平，昨一度大跌至267元，其後股價靠穩收報277.8元，仍大跌近4%，現已跌穿50天線279元水平。短線未能重返50天線之上，或向100天線進發，亦即3月中以來的支持位252元水平，建議想撈底的朋友再觀望吓先。

東網產經專欄作者 古勝

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020