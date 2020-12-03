【專家點評】陳蓓敏：多間巨企配股發債 港股需時間消化
2020年12月03日 08:30
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全球新冠肺炎病毒確診逾6,380萬宗，死亡人數已接近150萬人數。美國衛生部表示月底有疫苗可供接種。被提名財長人選耶倫，在公開論壇表示，美國正處於疫情經濟後果危機中，支持政府採取經濟刺激措施。市場重燃新刺激方案出台，美股三大指數創新高，納指更高收於12,355點。
財新11月中國製造業採購經理指數為54.9，較上月53.6為佳，創10年新高。內地股市早段牛皮。中國政協經濟委員會副主任劉世錦提及，中國今年全年經濟增長可望2%，明年有望7%至8%升幅，這只表示重回正軌，卻非高增長表現。從過去經驗，中國在「十四五」將更善用大數據資源，導向性引入資金，提促國內大循環。
恒指周初受美國制裁中企消息影響，恒指曾被低壓至26,322點，險立於20天線上，尚幸過去兩天重返26,500水平以上。昨日同時有數間巨企配股發債集資，共籌逾518億港元。再加上有數間新股招股，搶奪市場資金。大市需稍稍消化。
沉靜已久的中國最大玩具零售及代理商凱知樂國際(02122)，昨日公布和騰訊視頻及原力動畫合作，《故宮裡的大怪獸》真人動畫話劇集第一季《洞光寶石的秘密》。 凱知樂將負責玩具授權及衍生相關業務。以騰訊視頻口碑和龐大流量，可創造中國IP首見創新模式合作，為凱知樂帶來新發展空間。昨日股價曾高見0.61元後回軟。建議候低於0.38元或以下吸納，目標價0.66元，止蝕0.32元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。
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