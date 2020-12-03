香港11月PMI報50.1　第四波疫情衝擊經濟　企業情緒負面

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，11月份香港採購經理指數(PMI)由10月份的49.8升至50.1，為2018年3月以來最高，略高於50持平點，反映私營經濟的景氣度基本持平。不過，展望未來1年的產出前景，企業依然看淡。

11月份產出預期指數較10月回落，反映業者的悲觀情緒明顯。由於憂慮新一波疫情及相關不確定因素可能造成衝擊，因此形成負面情緒。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新PMI數據顯示，香港私營經濟11月份的整體營商環境企穩，但隨着防疫措施再度收緊，有可能妨礙經濟復甦，新一波新冠疫情已打擊企業的經營信心。目前為止，第4季度PMI平均值為49.9，創近3年最高，與本地生產總值(GDP)的按年增長一致。惟疫情在全球反彈，而本港又要為遏止第四波疫情而收緊防疫措施，此兩者均對復甦構成下行風險。

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