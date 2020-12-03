【專家點評】金曹：上月大市超買需先行整固

11月期權於高位26,828點結算，之後抽上27,035點回調。如果由10月期指24,501點起步計算，一個月升了2,327點，如計算27,035點高位，上升點數高達2,534點，上升的力量強勁。通常強勢下的回調不多於黃金比率38.2%，若恒指穩守26,066點，可看作升勢持續，12月結算前再上試高於27,035點機會很大。

由於11月極度超買，大市在26,100至26,700點震盪整固是合理預期。事實上，12月通常於1,000點之內窄幅升跌。因此，以11月結算價計算，預期12月結算可高於25,828點。樂觀地睇，目標27,828點也是合理預期。12月最活躍期權做25,400至27,600點，超買之後夜期最低見26,280，估計短線在26,450點水平上落約250點。

現時3大利好消息支撐，美國候任總統團隊努力控制新增新冠肺炎，民主黨大力在國會爭取較大金額的經濟紓緩，以及弱美元走勢持續，對資源股及A股有利。

期權及程式交易專家 金曹

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