官司纏身的壹傳媒黎智英，與其2名兒子及壹傳媒多名高層等共10人，分別涉嫌違反《港區國安法》、串謀欺詐或煽動意圖罪，今年8月被警方國家安全處拘捕。黎智英、壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權，以及行政總監黃偉強昨(2日)終被落案控告欺詐罪，其中黎智英在旺角警署被通宵扣查，今(3日)早由警車押送往西九龍法院提堂。

押送黎智英的警車於早上約8時25分離開旺角警署，於早上8時44分抵達西九龍法院，由於在場傳媒眾多，警方拉起封鎖線，令傳媒未能靠近警車。

黎智英與多名高層涉欺詐的案件，與位於將軍澳的壹傳媒大樓有關。警方早於今年6月曾以有人涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款為由，到黎位於灣仔「力高顧問有限公司」的辦公室調查，據悉，該公司為黎智英次子黎耀恩經營多間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括曾以二手檸檬茶奉客的四季常餐。

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