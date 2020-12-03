把握印花稅減半時機！入市墨爾本3大新盤　首期23萬港幣起

澳洲央行上月初減息至0.1厘史上新低，加上當地維多利亞省政府上月底出爐的《財政預算案》(State Budget)，更宣布了新樓印花稅(Stamp Duty)減半等「聖誕禮物」，可謂對當地樓市「雙重驚喜」。全澳洲最大地產代理之一Ray White，今期誠意推介維省首府墨爾本3大新盤 ─ Monash大學區搶手屋苑Jackson Green、墨爾本市中心準現樓Paragon及墨爾本大學區The Marker予大家選購，3大樓盤逾八至九成單位除可受惠印花稅減半措施，更全享租金保障計劃。

當地新樓印花稅減半措施適用於100萬澳元以下的新住宅(涵蓋樓花及現樓)，上月25日經已生效，有效期截至明年6月30日，買家最高可獲減免一半，即2.75萬澳元(折合約15.6萬港元)印花稅，減幅遠高於二手樓的25%，令買家直接受惠，配合2022年至2040年的土地稅減半折扣，以及逾百億澳元基建設施啟動，對當地樓市的正面作用就更明顯。

Ray White今次帶來的墨爾本3大新盤，其中之一是Monash大學區屋苑Jackson Green的最後一期公寓Aster。項目1房至3房全數連車位發售，實用面積由760呎-3,300呎不等，面積較市面單位大15%至20%之餘，所有單位更受惠印花稅減半措施。Aster1房單位僅40多萬澳元起，兩房由50多萬澳元起，3房則由70多萬澳元起，換言之，購買3房可節省高達14萬港元印花稅。首期則由23萬港元起，呎價低至2,000港元，同時包5年租金保障計劃。

項目由澳洲上市發展商Cedar Woods打造，極具信心保證，不少期數已相繼入伙，而且座擁雙鐵路優勢，處於興建中的Suburban Rail Loop第一期Clayton及Monash站之間，又鄰近現有的Clayton火車站。另前往Monash大學、Clayton購物區同樣方便。

另外位處墨爾本市中心黃金地段的準現樓Paragon，優越位置更無與倫比。項目步行數分鐘即達Melbourne Central火車站、Queen Victoria Market、唐人街、金融街Collins Street等。前往墨爾本大學、RMIT皇家理工大學亦僅數分鐘車程。

項目配備三層高空中花園，予住戶放鬆身心；而且項目周遭以古蹟為主，景觀有保證。Paragon首期由28萬港元起，並提供2年5厘租金保障計劃。項目兩房戶更受惠印花稅減半措施，最多慳盡$14萬港元印花稅。

至於位於低密度地區West Melbourne的屋苑The Marker，位於市中心一角，毗鄰墨爾本市中心最大中央公園Flagstaff。居住空間則較市中心單位闊落，1房已連書房發售，首期僅28萬港元起，並可獲印花稅減半優惠及5.5%租金保障計劃；同時1房至3房戶均附送車位，屬近市中心少有連1房單位都配備車位的項目。

West Melbourne有如香港的蘇豪，是政府著力打造的墨爾本「後花園」，並積極完善該區交通配套，包括興建West Gate Tunnel及全新地鐵線等。據APM Price Finder報告顯示，此區白領區住比例更達80%，是白領新晉的居住地區。

The Marker距離Flagstaff火車站僅950米，門前更將增設電車站，步行數分鐘可達維多利亞女王市場，另離傳統名牌學校Haileybury College僅300米、步行10多分鐘可至墨爾本大學及RMIT，非常方便。

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精選墨爾本物業聯展

日期：12月5及6日 (星期六、日)

時間：上午11時–下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery 尖沙咀星光行16樓1633室

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時間： 下午1點 | 下午4點

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