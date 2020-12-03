【港股開市】騰訊及滙豐向好 小米「抽水」後反彈
2020年12月03日 09:21
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港股靠穩，恒生指數高開90點或0.3%，報26,623點；國企指數亦高開16點或0.1%，報10,589點；恒生科技指數高開47點或0.6%，報7,895點。
科網股普遍向好，騰訊領漲1.8%，報584.5港元。日前公布大幅「抽水」集資的小米反彈1.4%至24.65元。美團及京東均升逾1%，阿里巴巴暫無升跌。
舊經濟股個別發展，滙豐控股升1.2%見43.05元；友邦保險及中國移動齊升0.5%；香港交易所漲1.3%；惟建設銀行則跌1.2%，創科實業跌逾2%。
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