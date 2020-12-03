中國11月財新服務業PMI報57.8

中國11月份財新服務業採購經理指數(PMI)報57.8，較10月升1個百分點，為2010年5月以來次高值，僅次於2020年6月，預期為56.4，前值56.8；中國11月財新綜合PMI錄得57.5，創下2010年3月後最強勁增速，前值為55.7。服務業和綜合PMI走勢與統計局一致。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，11月製造業及服務業總體復甦節奏繼續加快，供需同步向好，海外需求續保持擴張態勢，就業出現改善，製造業開始主動補庫存，成本和收費兩端價格指數悉數上漲，企業家信心指數持續維持高位，預期後疫情時代經濟恢復仍將持續數月。同時，內外部環境諸多不確定因素依然存在，疫情期間推出的相關寬鬆政策的逐步退出還需更加穩妥的設計。

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