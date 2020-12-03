美國風險投資融資額已超去年　達1396億美元

外電報道，儘管新冠肺炎疫情爆發，令美國今年初開始凍結投資，但隨着很多科技公司從遠程工作和電子商務熱潮中受到正面刺激，美國本年迄今的風險投資融資額已超過2019年的水平。

報道又引述數據分析服務提供商PitchBook數據顯示，今年截至12月1日，美國風險投資總額達1,396億美元，涉及9,898宗交易，而去年全年為1,373億美元，涉及12,189宗交易，為美國風險投資融資額連續第3年超過1,000億美元。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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