倫敦證交所收購Refinitiv計劃　傳歐盟將批准

倫敦證券交易所集團(LSE)去年宣布收購數據公司Refinitiv，但遭歐盟阻礙。外電引述知情人士消息，交易即將獲得歐盟反壟斷機構的批准。

報道稱，倫敦證交所去年公布以270億美元(約2,106億港元)收購Refinitiv的計劃，不過在歐盟遇到阻礙。歐盟批准的最後期限被推遲至2021年1月。倫敦證交所希望進入金融數據領域，減少對不可預測交易量的依賴。

倫敦證交所上月提議，作為一系列讓步措施的一部分，在未來10年內，允許競爭對手不受限制地使用其清算和數據業務，其中包括將其Borsa Italiana業務出售予泛歐交易所(Euronext)。

據報，歐盟執委會拒絕對就報道評論。歐盟執委會將在明年1月21日前針對此交易作決定。

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