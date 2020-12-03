巴菲特旗下香港公司TTI否認與中國解放軍有關

「股神」巴菲特控股公司巴郡旗下的電子元件分銷商TTI表示，其香港部門業務與中國解放軍沒有任何關係。

TTI此前被美國商務部列入與中國軍方有關的企業初步名單。TTI香港分部在聲明中指出，該公司為各種電子元件的授權經銷商，但這些電子元件都不屬於軍事或國防項目。

上月有報道指出，美國特朗普政府即將公布89家與中國解放軍有關的中國航太及其他領域企業，限制其採購廣泛的美國商品及技術。

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