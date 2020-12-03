巴菲特旗下香港公司TTI否認與中國解放軍有關
2020年12月03日 10:22
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
「股神」巴菲特控股公司巴郡旗下的電子元件分銷商TTI表示，其香港部門業務與中國解放軍沒有任何關係。
TTI此前被美國商務部列入與中國軍方有關的企業初步名單。TTI香港分部在聲明中指出，該公司為各種電子元件的授權經銷商，但這些電子元件都不屬於軍事或國防項目。
上月有報道指出，美國特朗普政府即將公布89家與中國解放軍有關的中國航太及其他領域企業，限制其採購廣泛的美國商品及技術。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020