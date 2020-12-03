傳擬出售印度Paytm約30%持股　內媒引述螞蟻指消息不實

隨着中國與印度關係日漸惡化，外電報道，螞蟻集團正審視於印度的投資，並有意出售印度「支付寶」Paytm的30%股份。不過，內媒引述螞蟻回應指有關消息不實。

該報道指，螞蟻集團考慮減持Paytm股份，主因近幾月中國及印度關係持續惡化，管理層明白要難以再增持Paytm持股，以及印度的同業競爭愈趨激烈，螞蟻現正審視投資，若認定持股無法達到期望的價值，就可能撤資或選擇只保留少數股份。

目前螞蟻於印度的投資已達40億美元，明年有意再投資50億美元，但此計劃暫已被叫停。

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