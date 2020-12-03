新冠肺炎：美國機艙服務員協會指行業危機前所未有

美國新一輪紓困方案仍未出台，航空業界只好苦撐，美國機艙服務員協會(Association of Flight Attendants)直言，航空業正面臨飛機首次起飛以來、史上最大的危機。

外媒報道，美國機艙服務員協會主席Sara Nelson表示，航空業「沒有時間玩溝通遊戲，我們沒有時間進行長時間的談判」。她續稱，航空業當前面臨的危機大於航空業所遭遇過的所有金融危機，認為美國3月通過的紓困案中的薪資支持計劃，比政府其他紓困措施都成功，且過程透明，其模式可於其他行業中實施。

她批評政府無所做為，讓成千上萬的工人失去了工資，航空業正等待政府能通過理應通過的紓困法案。

她透露，美國航空業的旅行量在今年感恩節假期下降了60%、感恩節當周下跌了50%，而航空業的收入亦因商務旅行下降而減半。不過，Nelson樂觀預計航空業將會反彈，因為人們仍需要面對面的商業往來。

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