【專家點評】鄧澤堂：騰訊美團不宜心急入市
2020年12月03日 10:26
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美國參議院兩黨小組提出規模達9,080億美元的新紓困建議，加上市場憧憬新冠肺炎疫苗即將面世，帶動美股在12月開局做好，道指上升，納指表現突出，創收市新高。納指創高，惟恒指未能成功收復10天線，10天線下受挫。同時，科技股如騰訊(00700)、美團(03690)皆見下跌，不宜心急吸納。相反，中資金融股近日表現強勢，如內地股市續做好，或支持股價續上行。
個股方面，龍湖集團(00960)公布，以先舊後新配股集資，控股股東以每股47元配售1億股股份，同時以相同價格認購5,000萬股，佔擴大後的已發行股本約0.83%。配售價較前收市價50.80元折讓約7.48%，先舊後新配股後，控股股東實際上以每股47元出售了5,000萬股，持股由43.91%降至42.72%。而集團透過配股籌得淨額23.31億元。公司擬將該等所得款項淨額作為集團的⼀般營運資⾦。不難想像，受配股消息影響，料公司短期股價將受壓，不宜低吸。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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