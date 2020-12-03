中美科技戰：中國相關基金仍在投資美國關鍵技術
2020年12月03日 10:26
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中美在打科技戰，美國正高度關注來自中國的投資和集資活動。不過，外媒指目前仍有由中國國家支持的各項基金，在投資美國的關鍵技術，如美國的影像處理器公司Pixelworks、研發人工智能計算晶片的Black Sesame Technologies和導航技術公司LightIC Technologies。這些公司都在近幾個月吸引了中國俗稱「大基金」的「國家積體電路產業投資基金」(CICF)參與投資。
英媒引述諮詢公司Rhodium Group數據顯示，與2018年相比，2019年中國對美國的風險投資幾乎減半至25億美元，今年上半年中國風險投資向美國新創企業的注資額為8.3億美元，顯示在中美關係緊張下，中國對美國的風險投資額正顯著下降。
不過，中國資金，包括官方支持的基金在內，仍在繼續投資美國的關鍵技術，如在納斯達克上市、總部位於加州的Pixelworks曾在10月表示，與CICF相關的中國投資者財團已收購了該公司的股份，交易價值達660萬美元。
另據中國政府網站，由CICF部分擁有的北京Xinkin Energy Investment Fund，於2019年9月報告其持有人工智能公司--Black Sesame Technologies約1.9%的股份。Black Sesame Technologies成立於2016年，致力於開發用於改善車輛導航和安全性的半導體晶片。
報道引述中國招標數據庫網站發布的通知，與中國政府指導基金相關的兩名投資者，在10月申請取得LightIC Technologies達16.7%的股份。LightIC Technologies位於加州，該公司開發的系統，可幫助機械人和無人機導航。
分析指出，目前尚不清楚為甚麼中國仍能繼續投資美國的敏感領域，但美國當局可能批准了一些交易，並未公開其調查。另外，中國的政策基金通常有權在全球範圍內投資任何能幫助達到其目標的資產，而CICF擁有數百家在岸子公司的龐大網絡，能藉多項投資與海外公司建立聯繫。
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