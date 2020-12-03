中美科技戰：中國相關基金仍在投資美國關鍵技術

中美在打科技戰，美國正高度關注來自中國的投資和集資活動。不過，外媒指目前仍有由中國國家支持的各項基金，在投資美國的關鍵技術，如美國的影像處理器公司Pixelworks、研發人工智能計算晶片的Black Sesame Technologies和導航技術公司LightIC Technologies。這些公司都在近幾個月吸引了中國俗稱「大基金」的「國家積體電路產業投資基金」(CICF)參與投資。

英媒引述諮詢公司Rhodium Group數據顯示，與2018年相比，2019年中國對美國的風險投資幾乎減半至25億美元，今年上半年中國風險投資向美國新創企業的注資額為8.3億美元，顯示在中美關係緊張下，中國對美國的風險投資額正顯著下降。

不過，中國資金，包括官方支持的基金在內，仍在繼續投資美國的關鍵技術，如在納斯達克上市、總部位於加州的Pixelworks曾在10月表示，與CICF相關的中國投資者財團已收購了該公司的股份，交易價值達660萬美元。

另據中國政府網站，由CICF部分擁有的北京Xinkin Energy Investment Fund，於2019年9月報告其持有人工智能公司--Black Sesame Technologies約1.9%的股份。Black Sesame Technologies成立於2016年，致力於開發用於改善車輛導航和安全性的半導體晶片。

報道引述中國招標數據庫網站發布的通知，與中國政府指導基金相關的兩名投資者，在10月申請取得LightIC Technologies達16.7%的股份。LightIC Technologies位於加州，該公司開發的系統，可幫助機械人和無人機導航。

分析指出，目前尚不清楚為甚麼中國仍能繼續投資美國的敏感領域，但美國當局可能批准了一些交易，並未公開其調查。另外，中國的政策基金通​常有權在全球範圍內投資任何能幫助達到其目標的資產，而CICF擁有數百家在岸子公司的龐大網絡，能藉多項投資與海外公司建立聯繫。

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