日媒指中國擬加入CPTPP實有所圖　促日本助美國重新加入

對於中國表示，將積極考慮加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」(CPTPP)，日本媒體對此指出，這顯示中國可能有意在美國政府換屆前，在亞太地區的領導權爭奪中佔上風，並認為日本應協助美國盡快重返CPTPP。

在11月中亞太15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)後，中國即表示將積極考慮加入CPTPP，此舉令市場頗感意外。日媒指出，中國表態稱有意加入CPTPP，可能是要在亞太地區的領導權爭奪中取得優勢，並阻止台灣加入CPTPP，而中國提出希望加入CPTPP的時機，則可能是針對美國拜登政府即將就任的政治計算，因為美國在特朗普政府時期退出CPTPP後，拜登政府很可能會讓美國回歸該組織。

分析指出，即使中國認真希望中國加入CPTPP，可能面對重大障礙，因為和RCEP相比，CPTPP的關稅自由化水平更高，且諸如知識產權保護，和禁止強迫技術轉讓的規則也更嚴格。相對的，中國不太可能審視對政治體制和資本主義模式產業政策等，且中國已拒絕歐洲、日本和美國的結構性改革壓力。

另外，擴大CPTPP成員國數也是重要問題。目前泰國雖然是下一個有望加入CPTPP的強大候選國，但該國因國內的抗爭持續，而尚未就進入CPTPP採取行動。若CPTPP各國為了擴大成員量，而放寬關稅自由化的水平，以及貿易和投資規則，將是本末倒置的做法。關於中國參與CPTPP的任何討論，都應以該國接受CPTPP當前的標準為前提，且目前的成員國應在這一點上保持堅定。

文章也提到，美國重返CPTPP，目前被視為微妙的問題，但美國介入亞太地區卻屬必要，因其能防止中國在該地區過度的影響力。另外，在美國重申其在國際秩序中的地位時，日本也應率先加強美國在亞洲的存在感，並協助美國重返CPTPP。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020