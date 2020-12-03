美投資中國恐助長中國軍事化　USCC擬加強審查力度

外媒報道，美國經濟與安全審查委員會(USCC)認為，美國私募股權與避險基金等民營投資機構對中國的投資，可能資助中國的軍事化，而且這些資金可能進而給美國構成直接威脅，決定要加強美國投資中國企業的審查力度。

報道指出，中美經濟與安全審查委員會周二(1日)表示，未來將密切關注美國私募股權和對沖基金在投資中國方面的動向，加強美國投資中國公司的審查力度。USCC主席Robin Cleveland表示，需要檢視中國開放金融市場的相關規定，以及投行等在不斷追求獲利的情況下，去利用這種市場開放優勢；還有這對於散戶投資者、退休基金和大型機構意味着甚麼。

USCC警告，對中國投資既對美國投資者構成風險，而且這些資金也可能資助中國的軍事化，從而給美國構成直接威脅。他強調，要確保這些民營投資機構追求的機會，不會直接有悖於美國國家安全和經濟安全。

USCC副主席Carolyn Bartholomew亦表示，中國已經變得愈來愈具有侵略性，指稱中國是對美國經濟和安全利益構成獨特而直接威脅的對手。Bartholomew指出，中國正在尋求資金來解決經濟中的結構性問題，在這方面，美國公司和投資工具可能正在助長中國軍事化。

分析指出，USCC的建議雖不具有約束力，但對美國政府的決策影響力變得愈來愈大。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020