【瑞通推介】資金湧入小米好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國新一輪紓困措施談判繼續爭持，道指隔晚收報29,883點，升59點或0.2%。美股收市後，美國眾議院通過法案，或會阻止中資企業在美上市。恒指今(3日)早段回升近100點，重返26,600點以上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾570萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾40萬元，反映投資者對後市保持觀望。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,200至26,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

小米宣布以先舊後新方式配售10億股，並發行零息可換股債券，合共大額集資近40億美元。小米昨午後復牌即急插，曾大跌11.66%至23.1元，收挫7.07%，報24.3元，重返23.7元配售價之上。有券商維持對小米智能手機銷售前景正面看法，但下調其目標價，以反映集資的攤薄效應。內媒報道，小米正加大明年零部件訂單量，以搶佔市場份額。另昨錄高達30.7億元北水淨買入小米。股份今早曾回升3.5%，一度重上25.15元，即市暫於20天線見阻力。輪證資金流方面，昨有逾4,800萬元淨流入其好倉，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目，其淡倉同日則錄逾1,100萬元淨流出。

比亞迪擬增發及配售H股，料最大規模佔整體H股的20%，消息拖累股份昨曾瀉近一成至169元，收市仍挫7.9%，報172.8元。有券商認為比亞迪增發的稀釋效應較少，且不會改變公司優秀基本面。股份今早回升逾2%，重上176元，其後升幅稍收窄。昨逾140萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾20萬元淨流出。

美債孳息率上升，配合舊經濟股續受疫苗消息帶動，滙豐控股昨曾抽升4.9%至43元，創逾八個月高，全日收報42.5元，漲3.7%，為最強藍籌。市場觀望正進入最後階段的英歐貿易協議談判，滙控今早再升逾1%，升至43.3元，創8個月高位。其好倉昨錄近950萬元淨流出，淡倉同日則錄近590萬元淨流入。

美團公布季績後獲券商普遍調升目標價，不過股價昨顯著受壓，曾低見267.2元，挫7.61%，全日跌幅收窄至3.94%，報277.8元，連跌3日並失50天線。美團將於明日收市後染藍，今早升逾2%，觸及285元，其後轉為好淡爭持，並曾倒跌。昨有4.6億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，好倉有逾2,900萬元淨流入，淡倉同日則錄逾1,300萬元淨流出。

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