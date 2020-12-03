李澤楷夥PayPal聯合創辦人覓東南亞新經濟企業併購商機

外媒報道，自去年以來，香港首富李嘉誠的次子李澤楷，正積極增加在東南亞的投資，包括斥30億美元(約234億港元)收購泰國保險業務，並擴大在越南和印度尼西亞的保險業務。李氏最近更與PayPal Holdings聯合創始人Peter Thiel合作成立了一家空殼公司(SPAC)，主力收購家東南亞企業。

李澤楷夥拍Peter Thiel成立的特殊目的收購公司(SPAC)--Bridgetown Holdings，10月16日登陸美國納斯達克上市，成功籌集5.5億美元(約43億港元)，變相以2.5萬美元的成立資本撬動了2.2萬倍槓桿的資金。SPAC公司只是一個空殼，又稱「空白支票公司」(a blank check company)，即並沒有實質的營運資產，一般會用IPO所得資金收購另一間公司或是透過合併完成借殼上市。Bridgetown Holdings的業務旨在通過收購、重組和其他方式，重組企業業務，主要收購在東南亞的科技、金融服務和媒體公司。

李澤楷與Thiel的合作關係源於2015年在香港的一次非正式會議。李氏從其在東南亞的廣泛保險和媒體業務中獲得了當地聯繫，而Thiel就發揮其在科技與技術上的專業。Thiel是Facebook的第一個外部投資者，且早早下注於Spotify Technology和Airbnb。

據報，Bridgetown的管理團隊可謂明星團隊，來自李澤楷一方的有盈科拓展主管公司金融、風險投資、主要兼併與收購的高級副總裁Daniel Wong，他將同時擔任Bridgetown首席執行官和首席財務官；Thiel則派出了旗下私募股權公司Thiel Capital的私募投資主管Matt Danzeisen擔任Bridgetown董事局主席。

報道引述分析指，由於該地區的語言、文化、法律環境和消費者習慣不同，新經濟創業企業在東南亞取得成功的難度很大。李澤楷對該地區消費者的胃口和方式的了解，將其投資有利。

隨着李氏啟動通過SPAC收購東南亞企的計劃，未來還希望將旗下保險帝國上市。消息指李澤楷旗下富衛集團(FWD)已選擇高盛集團，摩根大通和摩根士丹利進行股票發行，籌集的資金可能高達30億美元。FWD還正在等待獲得牌照以準備在內地建立人壽保險合資企業的準備。

回顧上世紀80至90年代，香港香港政治動盪之際，當時李嘉誠亦對其投資進行風險對沖，如今其子李澤楷，似乎亦從父親身上學到風險管理的重要。時間將證明這些海外擴張是否成功，遠離香港的多元化投資是否明智，以及SPAC的投資模式是否可以持續下去。

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