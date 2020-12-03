滙豐低位反彈近60%　散戶「鐵粉」守得雲開？

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股價回升，有多個因素。首先，英國監管機構近日表示，將考慮放寬在3月疫情期間就對銀行實施的分紅禁令。此外，滙豐在節省成本方面取得了優於預期的第3季度業績，而作為行業輪轉的一部分，投資者從估值高企的科技股獲利，大量轉投金融股。

分析指出，隨着美國政權變更，或有利中美緊張關係紓緩，加上滙豐本身的成本節約預期提高，以及2021年可望逐步恢復派發股息，皆有利股價表現。走勢上，滙豐正在回補3月的下跌裂口位，下一個較大的阻力位在45至46元水平，回吐較大支持在40元關。

不過，未來滙豐股價仍不無挑戰。9月滙豐曾被視為中國「不可靠實體名單」的候選對象，該名單旨在懲罰損害國家安全的公司、組織或個人，而早前內地媒體對滙豐在美國對華為技術的調查中的作用亦作出批評。幸而近期中國因素有緩解迹象，上月官媒在社交平台強調了滙豐高層關於該行中國擴張計劃的評論，相關推文更獲中國駐英國大使引用。

至於大行的看法則出現分歧。據外電統計，本周德意志銀行及瑞士信貸集團皆重申對滙豐倫敦股票的「負面」評級，而在所追蹤的31位滙豐分析員中，僅6位建議「買入」，13位建議「賣出」。惟上月花旗將滙豐目標股價上調24%，認為其2021年之前的盈利狀況會勝預期，並有望重新派發股息，而高盛亦予滙豐「買入」評級。

此外，圍繞滙豐的經營，不明朗因素還有疫情對經濟的打擊、集團削減成本的進度、以及海外業務的重組步伐等。

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