弱美元趨勢難改？呢兩類美股高危…

美匯指數近期顯著下滑，周四(3日)更跌至逾兩年低位，似乎美元走貶已成為趨勢。分析師認為，美國經濟弱、他國較強的趨勢將延續，而在弱美元之下，增長股和小型股將受到拖累。

花旗集團表示，雖然疫苗面世對美國經濟是利好，但其他國家也將受惠，美國經濟弱於其他國家態勢不變。瑞銀全球財富投資長MarkHaefele認為，美元2021年將進一步走軟，全球經濟復甦將受惠以出口為重國家的貨幣。他續稱，聯準局今年數度減息後，美國國債孳息率對其他國家公債的溢價縮小，讓美元失去部分支撐。

美元繼續走軟，最近漲勢凌厲的小型股將受到拖累。分析指出，美匯指數在2016年12月1日到2018年3月1日共貶值10%，期間小型股為主的羅素2000指數表現落後標普500指數，兩者漲幅為13%對22%。這是因為標普500指數成員多為大公司，收入主要來自海外，美元貶值有利海外收入，反之美元升值則不利。相較下，小企業營收多在本國產生，美元弱變相推高進口成本材料，外匯成本亦無法避免，而大公司通常有複雜的外匯避險操作可以避免。

此外，美元貶值最影響的是增長股。Stifel機構股票策略部門主管BarryBannister說，在大環境樂觀如全球經濟復甦時，價值股表現優於成長股。自9月23日至今，羅素1000成長股指數上漲12%，落後價值股的16%漲幅。

Bannister說，美元貶值，將導致成長股相對價值股的「破壞性下滑」。他引用圖表顯示，1995年至今每當美元貶值，成長股表現就落後價值股，這一點和全球經濟轉強不利美元的觀點相脗合。

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