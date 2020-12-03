SEMI報告：第3季半導體設備出貨金額年增三成

外媒引述國際半導體產業協會(SEMI)發表的全球半導體設備市場報告，2020年第3季全球半導體製造設備出貨金額194億美元，較去年同期增長30%，與上季相比增加16%。

其中，第3季出貨中國市場的金額為56.2億美元，按年增逾六成，按季增幅度逾兩成。出貨台灣與南韓市場金額分別為47.5億美元與42.2億美元，台灣按年增兩成多，南韓則按年大增超過九成。出貨日本市場的金額為22.4億美元，按年增逾三成，出貨北美市場的金額則為13.7億美元，按年減45%。

上述報告綜合SEMI與日本半導體設備協會(SEAJ)每月收集80多家全球設備公司提交的資料。

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