港股格局：黃志陽料恒指或可試28000

恒指周四早間向好，最高見26,651點。安山資本資產管理部董事黃志陽預期，近期受追捧的舊經濟股料會持續強勢，而新經濟股雖然短線轉弱，但投資者依然鍾情這個板塊的中長線發展，相信沽壓不會太大。在美匯轉弱、以及炒作明年經濟復甦的情況下，他料港股續會在高位徘徊，當出現利好消息，恒指可以再破27,000點，而整個12月計，有機會挑戰28,000點。

投資者現時可繼續持有股票，至於是否增持可視乎本身投資組合情況。新經濟股短期跑贏機會不大，但傳統經濟股份可作短炒。當內地股市升勢配合，內銀、內險、以及中資券商股有望再升一浪。

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