港股格局：郭家耀料維持在26000至27000點上落

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期維持反覆爭持格局。市場對疫苗的消息反應正面，帶動美股向好。不過，港股受惠程度不大，主要由於資金持續流出新經濟股，加上近日多間企業配股集資抽水，對大市造成沽壓。尚幸傳統金融股表現強勢，支持大市表現，估計在年底前，資金仍會由新經濟股轉向舊經濟股，對大市走勢有一定影響，預計短期指數頗大機會維持在26,000至27,000點上落為主。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020