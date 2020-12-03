港股格局：郭家耀料維持在26000至27000點上落
2020年12月03日 10:45
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期維持反覆爭持格局。市場對疫苗的消息反應正面，帶動美股向好。不過，港股受惠程度不大，主要由於資金持續流出新經濟股，加上近日多間企業配股集資抽水，對大市造成沽壓。尚幸傳統金融股表現強勢，支持大市表現，估計在年底前，資金仍會由新經濟股轉向舊經濟股，對大市走勢有一定影響，預計短期指數頗大機會維持在26,000至27,000點上落為主。
郭又指，醫藥股持續弱勢，投資者關注帶量採購對行業的影響。事實上，內地近期集體採購活動，除了針對仿製藥外，連醫療設備、器械亦包括在內，反映中央有意進一步壓抑醫療產品、成藥價格。另外，醫藥企業近期業績平平，兩大藍籌中生製藥(01177)及石藥(01093)績後更捱沽，短期板塊仍有沽壓，暫宜觀望為主。
小米集團(01810)折讓9.4%配股，並發行可換股債券(CB)，合共集資逾300億港元，消息後股價一度有沽壓，但其後已重返配股價。不過，郭家耀認為，小米業務前景仍面對挑戰，在互聯網增值服務面對樽頸，若未能進一步提升該業務的收入佔比，要維持高估值有一定難度，加上股價配股消息後調整不算多，短期或再有震盪，宜再觀望一、兩期業績再定後向。
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