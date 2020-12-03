南韓11月傳貰房貸年增金額創新高　突破20萬億韓圜

全球央行大規模放水救市，加上超低息環境，激化全球房地產資產泡沫。外媒報道，南韓的包租公與包租婆大量向銀行借錢買房，故見11月「傳貰」房屋貸款金額按年增量創下歷史新高紀錄。面對房租天天在漲，南韓租房族叫苦連天。

南韓樓價雖較港低水，但對於年輕人來說，買樓並不容易，人們多會選擇租樓。當地設特有的租屋制度，租屋制度分兩種，名為「月貰」及「傳貰」（貰讀音為「世」）。月貰形式似一般月租住宅，只要每月交租，簽約時付按金即可，部分業主會以「按金愈高，月租愈低」形式出租。傳貰屬一種獨特的租屋方式，租客一次過繳付樓價約50至60%便能入住，其後毋須再繳租，合約期為兩年，租期完結後可全數取回簽約時所付按金，可說是「免費租樓」。若租約到期不再續約時，可全額拿回當初繳給房東的那筆錢。在租約這段期間，房東可以自由利用房客當初所繳的「傳貰」押金來自由投資，例如放在銀行賺利息，投入股匯市或房市等，錢搵錢！

根據南韓5大傳貰房貸銀行，包括南韓最大的商業銀行KB Kookmin，南韓第1家民間銀行Shinhan，以及Hana等銀行的最新統計，11月「傳貰」房貸金額已達逾103萬億韓圜(約7,200億港元)，較2019年同期狂增近23萬億韓圜(約1,600億港元)，並創下「傳貰」房貸年增金額，首次突破20萬億韓圜(約1,600億港元)的紀錄。

由於「傳貰」是南韓特有房市租賃傳統，也是很多包租公或包族婆選擇的一種入行方式，加上利率來到新低點，使得「傳貰」房貸年年增加。2019年為80兆韓圜(約5,600億港元)，從南韓央行大幅降息至歷史新低0.5%後，5月就增加到90兆韓圜(約6,300億港元)，10月再增至100萬億韓圜(約7,000億港元)。

為抑制高房價，南韓之前公布包括嚴審房貸資格等打炒房政策，7月底南韓政府再祭出3個跟保障「傳貰」租客權利相關方案，例如可以讓租屋期限延長至4年，若需續約「傳貰」金不得高出原本的5%，沒想到也弄巧成拙，令下半年本已供不應求的「傳貰」房市更加地雪上加霜。

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