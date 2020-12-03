全球經貿戰：傳中國將允澳洲煤炭貨運上岸

外電引述消息指，雖然中澳緊張局勢升級，且中國仍將禁止進口澳洲煤炭，但有傳一艘裝載13.5萬噸澳洲動力煤、已經等待將近6個月在華南港口卸貨的貨船，獲准通關並向當地用戶駛去。

報道引述數據情報公司Kpler稱，另外兩艘煤炭貨船亦有待由海關清關，目前尚不確定這些卸貨是否因要須滿足特定需求的例外情況而已。

根據業界的航運數據的單獨分析，這些貨船是50多艘船的船隊的一部分，這些船已經等待至少一個月從澳洲到華卸載煤炭。排放之際，中國動力煤期貨飆升至歷史最高收市價，原因是內地礦山的安全檢查限制了供應。有分析指，隨着內地煤價急升，加上冬季旺季當前，不排除中澳貿易緊張局勢可能很快見頂。

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