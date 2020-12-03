【專家點評】鄧聲興：邊隻物流股受惠運輸新冠疫苗能力

雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但KET的毛利率按年增長1.8%至16.6％，收入按年持平，達146.9億泰銖。KET的估值約11.6億至17.4億美元。鑑於KET在泰國市場的主導地位和越南的高增長潛力，KET具有吸引力。

另外，市場憧憬新冠疫苗將面世，疫苗更有可能明年獲批，而嘉里物流憑藉其強大的冷鏈物流和醫藥物流能力，集團將從香港提供疫苗物流中受惠，毛利率有望獲提高。早前的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)亦是另一個股價的催化劑。由於集團90％以上的營業利潤來自東盟地區，加上在中國的盈利率不斷提高，因此對集團有長期利好作用。向上阻力位為18.5元，向下支持位為16元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020