【專家點評】鄧聲興：邊隻物流股受惠運輸新冠疫苗能力
2020年12月03日 11:00
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報告指，嘉里物流(00636)分拆泰國快遞業務Kerry Express Thailand(KET)上市申請獲批。根據招股書，KET將發行不超過總股本的17.2％新股，集資2億至3億美元。
雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但KET的毛利率按年增長1.8%至16.6％，收入按年持平，達146.9億泰銖。KET的估值約11.6億至17.4億美元。鑑於KET在泰國市場的主導地位和越南的高增長潛力，KET具有吸引力。
另外，市場憧憬新冠疫苗將面世，疫苗更有可能明年獲批，而嘉里物流憑藉其強大的冷鏈物流和醫藥物流能力，集團將從香港提供疫苗物流中受惠，毛利率有望獲提高。早前的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)亦是另一個股價的催化劑。由於集團90％以上的營業利潤來自東盟地區，加上在中國的盈利率不斷提高，因此對集團有長期利好作用。向上阻力位為18.5元，向下支持位為16元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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