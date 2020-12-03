港股格局：許繹彬指基金放軟手腳　上落市持續

港股周四(3日)早間做好，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入傳統聖誕月，疫情圍困令基金經理未能外遊度假，不過由今年3至11月計，基金經理料仍有利可圖，故聖誕月放軟手腳，提早準備過聖誕，是人知常情，建議投資者今月勿對全球股票市場表現有過分憧憬，繼續視作上落市處理。

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