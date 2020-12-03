港股格局：許繹彬指基金放軟手腳 上落市持續
2020年12月03日 11:02
東網電視更多新聞短片
港股周四(3日)早間做好，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入傳統聖誕月，疫情圍困令基金經理未能外遊度假，不過由今年3至11月計，基金經理料仍有利可圖，故聖誕月放軟手腳，提早準備過聖誕，是人知常情，建議投資者今月勿對全球股票市場表現有過分憧憬，繼續視作上落市處理。
他續指，港股繼續呈現「陰晴不定」格局，騰訊控股(00700)及香港交易所(00388)舉步維艱，走勢跌多漲少。個別物管股繼續大幅調整，科技板塊則受小米集團(01810)配股及發行可換股債券消息拖累，頓失方向。慶幸仍有傳統股份如滙豐控股(00005)及中國平安(02318)做好，在年尾應有粉飾櫥窗工作。領展房產基金(00823)等收租股受惠疫苖消息，於疲弱的市況中露出微弱的曙光。然而，美國刺激經濟方案仍然「只聞樓梯響」，投資者不要抱太大期望，或待新任總統拜登下月正式登場，方能撥雲見日。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020