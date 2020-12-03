【高盛推介】滙控走勢強且獲資金留意
2020年12月03日 11:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股(00005)昨日升約3.7%，成為昨日升幅最大的藍籌股。今早則繼續上升，早上高開約1.3%後升幅擴大，最高見43.5元，繼昨日再突破逾八個月高位。現報43.45元，升約2.2%。有券商基於降低對滙控的撥備支出預測，上調對其今年至2022年除稅前盈利預測至87.12億美元、123.75億美元及158.65億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於昨日獲資金轉向部署，錄得約440萬元資金流入。而獲早前資金持續吸納的認購證，則於昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好，可考慮以行使價43至50元作為篩選認購證的條件。並可留意當中槓桿最突出之一的低街貨滙豐購(19287)，行使價48.05元，2021年04月27日到期，實際槓桿8.0倍，低街貨、行使價43至50元間產品中，槓桿最高之一。
另一方面，行使價32.3元附近、明年四月份到期的認沽證為近期熱門條款。投資者如看淡，可留意當中的滙豐沽(18324)，行使價32.27元，2021年04月26日到期，實際槓桿8.3倍，熱門條款。貼價選擇可留意價外幅度約2%的滙豐沽(19288)，行使價42.45元，2021年06月25日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、低街貨。
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