日本最大券商野村擬「疫」市增兵　加強亞洲市場

外電報道，日本最大證券商野村控股正在大舉招聘以加強其在亞洲的財富和固定收益業務。

該公司今年從德意志銀行和法國巴黎銀行等競爭對手那裏聘請了約20至25名私人銀行家，並計劃在未來2到3年的每1年中增聘相若人才，除日本外的亞洲全球市場負責人Rig Karkhanis還表示，公司還計劃在未來18個月內招募多達40名固定收益業務人員。

Karkhanis認為亞洲地區對全球經濟變得愈來愈重要，現在幾乎所有西方國家都以零利率運轉，並且可能會長期維持零利率。唯一的高質量和安全的孳息率，實際上是在亞洲經濟體中。

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