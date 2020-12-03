港股格局：林家亨看好滙豐和比亞迪前景

股市早間累升近200點。國農證券董事總經理林家亨表示由於好壞消息參半，預料12月大市並無太大變化，恒指將於26,000點至27,000點爭持。

壞消息方面，他預測今年美國聖誕節旺季的銷售差；好消息則有美國民主黨和共和黨擬推9000億美元刺激計劃，相信拜登上場後，將進一步推動美股及港股。

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