港股格局：林家亨看好滙豐和比亞迪前景
2020年12月03日 12:03
東網電視更多新聞短片
股市早間累升近200點。國農證券董事總經理林家亨表示由於好壞消息參半，預料12月大市並無太大變化，恒指將於26,000點至27,000點爭持。
壞消息方面，他預測今年美國聖誕節旺季的銷售差；好消息則有美國民主黨和共和黨擬推9000億美元刺激計劃，相信拜登上場後，將進一步推動美股及港股。
資金並無大方向，他看好滙豐控股(00005）及中國海外發展(00688)，他認為滙豐股價水平安全，加上公司宣布派息，惟聖誕之後部署須較謹慎。另外，中國海外屬於龍頭股份，盈利增長及派息能力甚佳。
他認為新經濟股如比亞迪股份(01211)現價水平可入市，候180元水平有機會出現配股，股價折讓6%至8%後將會慢慢重上高位。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020