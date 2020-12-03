歡喜傳媒建議購回最多3.15億股股份
2020年12月03日 12:30
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歡喜傳媒(01003)公布，其擬根據公司股東於2020年6月23日召開之公司股東周年大會上授予購回公司股份的一般授權行使其權力以在合適時間於公開市場上購回股份。
根據購回授權，公司獲批准在香港聯交所購回最多3.15億股股份，佔於股東周年大會日期已發行股份總數10%。
董事會認為股份的當前成交價格並未反映其內在價值，並為公司購回股份的良機。董事會相信建議股份購回及其後注銷所購回的股份可提升股份價值，從而改善公司股東的回報。此外，建議股份購回反映公司對自身價值的認可及行業長遠前景的信心。董事會認為建議股份購回符合公司及其股東的整體利益。
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