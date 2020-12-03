歡喜傳媒建議購回最多3.15億股股份

根據購回授權，公司獲批准在香港聯交所購回最多3.15億股股份，佔於股東周年大會日期已發行股份總數10%。

董事會認為股份的當前成交價格並未反映其內在價值，並為公司購回股份的良機。董事會相信建議股份購回及其後注銷所購回的股份可提升股份價值，從而改善公司股東的回報。此外，建議股份購回反映公司對自身價值的認可及行業長遠前景的信心。董事會認為建議股份購回符合公司及其股東的整體利益。

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