劈價130萬！MONTEREY連環減價　售1070萬元

利嘉閣分行經理黃金欽透露，將軍澳MONTEREY第5座高層F室，實用面積約563方呎，為兩房連儲物房間隔，外望海景。單位於今年7月底開始放售，原叫價1,200萬元，其後連番減價，日前終以1,070萬元成功易手，劈價130萬元或11%，實用呎價約19,005元。

據了解，原業主約於2017年3月，以872.8萬元購入上述物業，持貨至今逾3年，帳面僅獲利約197.2萬元，物業升值約23%。

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