分析：美國限制中企上市　有利增強香港市場吸引力

美國眾議院批准一項立法，若華盛頓的監管機構無法審查財務審計底稿，包括阿里等巨鱷在內的中國上市公司就可能被踢出美國交易所。該項立法5月份已在參議院輕易過關，在眾議院獲得跨黨派的支持，料總統特朗普將簽署成法。

外電引述招銀國際研究部策略師蘇沛豐指出，法案的通過會加深中概股回歸預期，令中資股更多考慮港交所上市。不過，港交所股價已經大部分反映了回歸預期中概股回歸對對港股整體稍正面，多了科網類股上市，會令各方投資者對港股興趣更高，吸引更多資金流入。他又認為，港股未來一兩個月反覆向上的機會較大，疫苗希望有望推動舊經濟股補漲，也有利於全球經濟復甦，進而利好港股。

亦有分析指，市場對法案反應不明顯，或因這個法案時間周期拉得比較長，有好幾年的觀察期，且法案出發點是加強對在美國上市公司的審計監管，邏輯上沒問題，不完全是直接的中美對抗。

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