標普：內地地方非金融國企累計債務佔GDP比率約60%

國際評級公司——標準普爾發表的報告指出，內地地方政府正努力走出疫情，為國企提供支持的資源可能減少，故會變得有選擇性，這使當局須提高對國企違約的容忍度。

標普指出，近年內地當局容忍更多國企違約的情況將持續。究其原因，隨着地方政府可用的資源減少，國企資產規模不斷擴大，但槓桿率卻居高不下，對於那些商業決策失誤的弱勢國企，地方政府可為其提供的支持也減少。

標普預計，未來2至3年，內地地方政府赤字將處於高位，約佔收入的15%。隨着經濟復甦，地方政府將尋求加快債務管理改革步伐，而減少對國企的支持將是主要舉措之一。當局容忍更多國企違約，是推動地方政府債務改革的一部分，另外舉措還有增加直接發債及控制預算外地方政府融資平台部門的風險。

該機構估計，地方非金融國企的累計債務約佔GDP的60%，其中一半的債務被視為「隱性」債務，意味與地方政府融資平台借款相關的負債。地方政府融資平台是市場化程度不那麼高的一類國企，旨在提供公共服務，承擔重要政策性項目和促進地方發展。大多數地方政府融資平台由各自所屬地方政府全資所有。

標普認為，將相關的地方政府融資平台債務納入評估後，預估地方政府2023年的稅收支持債務水平將達到峰值，比對合併收入的比率約為240%。

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