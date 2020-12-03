【大行報告】大摩看好零售收租股2021年復甦 首選領展
2020年12月03日 13:47
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投資銀行--摩根士丹利預計，2021年上半年香港零售市場會開始強勁復蘇，並迎來兩年的復甦期。不過，市場表現會兩極化，即高低端零售收租股將跑贏，而寫字樓租金要到2021年下半年才見底，全年計香港經濟會出現V型反彈。
該行將領展房產基金(00823)的投資評級由「與大市同步」上調至「增持」，並列為首選，目標價升11%至78港元。置富產業信託(00778)的目標價由23元升至26元；評級由「減持」上調至「與大市同步」；希慎(00014)目標價由25元上調至32元，評級維持「與大市同步」。
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