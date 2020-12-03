【大行報告】大摩看好零售收租股2021年復甦　首選領展

投資銀行--摩根士丹利預計，2021年上半年香港零售市場會開始強勁復蘇，並迎來兩年的復甦期。不過，市場表現會兩極化，即高低端零售收租股將跑贏，而寫字樓租金要到2021年下半年才見底，全年計香港經濟會出現V型反彈。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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