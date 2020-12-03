大摩警告美股超買有回調風險　修正將為買入時機

美國股市11月表現強勁，標普500指數收市再創紀錄，惟有投資銀行分析師認為，美股在近期飆升後已超買，有回調的風險，任何修正都可能是新一個買入點。

外媒報道，投行摩根士丹利首席投資官Mike Wilson表示，美國股市在近期飆升後已超買，有回調風險。而大多數人忽視的一個主要風險是美國國債收益率持續走高，這可能會導致股市下跌的不安情緒。

他坦言，市場可能有點被高估，現在的市場風險是，隨着10年期國債收益率開始上升，由於股票是長期資產，美國股票市場的估值很可能被重置。

由於對美國新一輪紓困計劃的樂觀情緒以及疫苗積極消息傳出，美國國債收益率本周飆升，令一些投資者感到擔憂的是，較高的折現率可能最終需要調低股票估值，因為股票處於歷史高位。

Wilson表示，股票的任何拋售都可能是一個購買機會。過去兩周迄今有點泡沫，任何校正都將受到歡迎，因為這會使他更願意投入更多的資金。

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