中國經濟：星展香港料GDP增速彈至7%　減息機會微

星展銀行(香港)發表2021年中國宏觀經濟展望，該行預計，明年中國勞動市場將持續改善，加上海外疫情尚未見頂等均有助刺激內地消費意欲，國內生產總值(GDP)增速有望反彈至7%，並料中國將重啟「一帶一路」政策以加强其軟實力。

貨幣方面，該行經濟研究部高級經濟師周洪禮認為，人民銀行明年或透過逆回購刺激貨幣流動性，惟減息機會較微。他指，人民幣自今年6月以來已升約10%，預計人民幣年底或達6.6水平，明年底則升至6.5。

該行經濟研究部經濟師謝家曦指，中國近年出口對GDP佔比持續下降，反映其逐漸由外貿主動轉為「內循環」政策，目的為減少科技產品進口。

謝氏指，外資企業要立即脫離中國並不容易，由於中國勞動人口的質素較東南亞高，儘管不少外資企業將製衣等低技術產業的生產鏈搬到東南亞，惟資訊科技等高技術生產仍留在中國，加上中國完善的運輸鏈，不擔心其將失去競爭力。

該行經濟研究部首席中國經濟師梁兆基指，拜登當選美國總統對中國而言為好事，由於中國對其「聯盟」的外交政策較為熟悉，預計在拜登接任前的2至3個月中美關係將有所紓緩。

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