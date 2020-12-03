企業債務違約成潮　中國15萬億美元債市在危？

中國債券市場規模達15萬億美元，乃全球第二大債市，僅次於美國，近期正面對不穩，皆因企業債券違約的個案明顯上升，尤其是國企債券連環爆煲，令市場驚訝。

經過多年來積極舉債，如今中國企業正面臨着愈來愈大的壓力。在經濟明顯放緩的背景下，內地正在努力應對不可持續的債務水平和對影子銀行的打壓，並在尋求採取更加市場化的方式處理風險，通過競爭淘汰資質較弱的借款人和所謂的「僵屍」企業。

隨着內地當局撤回部分用以抵銷疫情影響的刺激措施，信貸壓力已經重新顯露迹象。一系列有政府背景企業的違約引發了市場震盪，投資者對那些歷來被認為享有中央或地方政府隱性擔保借款人的信用風險產生了懷疑。

作為應對，內地當局開始安於讓借款人違約。雖然這可能會在短期內使投資者對債市失去興趣，但從長遠來看對市場最終是有利的，因為這會讓較弱的公司破產，鼓勵競爭並允許投資者更準確地確定風險價格，都有助於提高內地債券市場的效率。

不過，鑑於違約似乎無處不在，內地本土的信用評級公司往往仍對絕大多數人民幣計價債券給予最高的AAA評級，顯見相關評級無助投資者評估真實風險。

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