外媒專欄作家：中企違約潮恐演變成系統性風險

資深財務分析師、曾任全球著名財經雜誌《巴隆氏》周刊亞洲版執行主編William Pesek於日本媒體撰文指出，中國或許面臨「雷曼時刻」，也就是單一事件演變成系統性風險。

他表示，根據滙豐調查39國共10,400家企業的報告顯示，受訪者認為，中國已經成為亞太地區最大的外國市場、躍居許多企業最大的貿易對象(以29%領先美國的28%)。美國總統特朗普推行的制裁和干預非但沒有讓跨國企業與中國脫鈎，反而促使企業尋找方法，將生產分散在中國周遭地區，顯示疫情加速了特朗普上台前的轉變。

但滙豐的報告也暴露了中國經濟基礎的裂縫，Pesek指出，最近多宗違約事件，一部分肇因於特朗普的貿易戰及美國大力打壓中國國企。滙豐的報告呼應了多年來唱淡中國的避險基金大佬：中國企業的雷曼時刻到來。

在永城煤電11月上旬爆出違約之前，許多投資者從未聽過這家公司，但從那時起中國迅速累積數十億美元的未償還債務，儼然成為「礦坑裏的金絲雀」，紫光集團、華晨汽車加劇了原本就已經狂烈的債市拋售潮，並且讓投資者開始關注其他企業。

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