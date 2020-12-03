美股估值超越1929年「大蕭條」巨型股災前夕

外國傳媒報道，美股標指、納指，以及反映半導體行業的費城半導體指數周二(1日)創下歷史新高，德銀多元資產研究分析師Jim Reid周三(2日)表示，判斷美股估值觀察指標之一的席勒市盈率已連月攀升，超越1929經濟大蕭條的高峰值。

席勒CAPE市盈率(Cyclically Adjusted Price-Earnings Ratio)是指：標普500指數10年周期調整市盈率，以標普500指數的股價除以過去10年GAAP每股盈餘平均值來計算。也就是用來判斷美股是否過於昂貴的指標。

數據顯示，目前的席勒市盈率為33.43倍，回到了2018年1月高峰(33倍)，並高於1929年經濟大蕭條前夕的高峰(31倍)，遠高於歷史平均值16.76倍，僅低於2000年網絡泡沫時的44倍。

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