內地今年地方債發行創新高　債務比率逼近「警戒線」

外地媒體報道，今年是全球各國的舉債大年，根據國際貨幣基金組織(IMF)預測，全球主要國家今年將舉債12萬億美元，創新高。而根據Wind數據統計，截至11月30日，中國地方債已合計發行6.26萬億元人民幣(下同)，加上挹注中小銀行的2,000億元專項債即將發行，全年中國地方債發行規模將創下新高的6.5萬億元。

而中國地方債自2009年開以發行以來，經過12年的擴張後，目前餘額高達25.3萬億元，債務比率正逼近100至120%的國際公認的警戒線。

根據Wind數據統計顯示，截至11月30日今年中國地方債合計發行規模達6.26萬億元，其中新增一般債券9,500億元，達成年度舉債目標；新增專項債券3.54萬億元，達成全年限額的94.5%。

如果再考慮到2,000億元挹注中小銀行的專項債及部分再融資債券將持續發行，今年中國地方債發行規模上看6.5萬億元。

之前的新高點是落在2016年的6萬億元，當時主要因為主管機關推動地方債置換，即發行地方政府債券換成非債券形式的政府債務。今年則是為因應新冠疫情的影響，中國一舉利用財政政策將赤字比率突破3%、新增專項債規模大幅增加，導致政府債券發行量急速升高。

今年大規模的舉債，以結構來看，超長期債券比重大幅增加。根據Wind數據統計，截至11月30日，今年中國地方債發行期限在15年及以上的合計約3萬億元，佔同期地方債發行規模47%，這比重比去年提升28個百分點。

不過，這類債券是債市的熱門商品，主要被保險公司掃貨，因為保險公司為匹配自身資產與負債投組存續期間，對於超長期債券的需求極大，再加上地方政府債券收益不錯，比公債高0.25厘左右，成為性價比高的熱門產品。

惟大量舉債只是加重未來財政負擔，業內對2021年地方債的發行規模已有預期。隨着中國經濟持續復甦、地方債債務率逼近警戒線，以及地方債資金閒置等因素，明年新增專項債規模較明顯低於今年。

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